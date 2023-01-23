Ташкент, 23 января, 2023, 11:00 — ИА Регнум. За прошлый год по сравнению с 2021 годом товарооборот Узбекистана и России вырос на 23%. Об этом говорится в отчёте Госкомстата Узбекистана об итогах внешней торговли республики с января по декабря 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

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Так, за отчётный период товарооборот между двумя странами увеличился до $9,28 млрд. Как отметили в ведомстве, это самый большой показатель во внешнеторговом обороте республики.

Также отмечается, что на сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения с 204 странами мира. Наибольший объём внешнеторгового оборота за прошлый год зафиксирован с Россией (18,6%), КНР (17,8%), Казахстаном (9,2%), Турцией (6,4%), Республикой Корея (4,7%), Киргизией (2,5%) и Германией (2,3%).

Общий внешнеторговый оборот Узбекистана по сравнению с 2021 годом вырос на 18,6% и составил $50,008 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам 2022 года может достигнуть $8,5 млрд. По его словам, с января по сентябрь товарооборот между двумя странами увеличился на 37%, до $5,3 млрд.

О хорошей динамике внешней торговли двух стран заявлял и председатель правительства России Михаил Мишустин. По его словам, Россия является одним из ведущих торговых партнёров Узбекистана. По итогам 2021 года, напомнил премьер-министр, Россия, опередив Китай, вышла на первое место во внешнеторговом обороте республики с долей около 18%.