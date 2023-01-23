Российский военный: в зоне СВО продвижение идёт по всей линии фронта
Российский военный рассказал, что в зоне СВО продвижение идёт по всей линии фронта
Москва, 23 января, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Российские войска продвигаются в рамках спецоперации по всей линии фронта. Об этом рассказал младший сержант Сергей Еськов, сообщает 23 января телеграм-канал «Герои спецоперации Z».
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
Еськов, который десять лет назад отслужил срочную службу, отправился в зону СВО, где решил стать артиллеристом.
«Жили в лесу, в палатках, строили, городили, было ещё более-менее тепло. Сейчас здесь живём: блиндажи, обустроенные печки, свет, генераторы у нас есть».
«В основном продвижение идёт по всей линии фронта. Потихоньку, не спеша, но двигаемся».
Российский военный выразил уверенность в том, что «скоро всё закончится, всё будет хорошо».