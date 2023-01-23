Москва, 23 января, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Российские войска продвигаются в рамках спецоперации по всей линии фронта. Об этом рассказал младший сержант Сергей Еськов, сообщает 23 января телеграм-канал «Герои спецоперации Z».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Еськов, который десять лет назад отслужил срочную службу, отправился в зону СВО, где решил стать артиллеристом.

Сергей Еськов «Жили в лесу, в палатках, строили, городили, было ещё более-менее тепло. Сейчас здесь живём: блиндажи, обустроенные печки, свет, генераторы у нас есть».

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Сергей Еськов «В основном продвижение идёт по всей линии фронта. Потихоньку, не спеша, но двигаемся».

Российский военный выразил уверенность в том, что «скоро всё закончится, всё будет хорошо».