Ашхабад, 23 января, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Решение о создании высшего органа народной власти Халк Маслахаты (Народный совет) Туркменистана принято на совместном заседании Милли Генгеша (парламента) Туркменистана, сообщает Центральное государственное информационное агентство Туркменистана.

Kerri-Jo Stewart Туркменистан

Заседание возглавил бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который ранее был председателем верхней палаты парламента. Кроме того, экс-президент страны является национальным лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд Туркменистана определил полномочия национального лидера — бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова.