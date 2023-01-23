Катманду, 23 января, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Тела всех четырёх граждан России, которые погибли 15 января в результате падения самолета компании Yeti Airlines в Непале, на данный момент опознаны. Об этом 23 января рассказал посол РФ в этой стране Алексей Новиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

«Останки всех четверых граждан России, погибших 15 января текущего года в результате авиакатастрофы в Непале, идентифицированы и опознаны», — приводит его слова ТАСС.

Также Новиков уточнил, что урны с прахом всех погибших в результате авиакатастрофы жителей РФ были, согласно воле родителей погибших, переданы доверенным лицам, и добавил, что указанная непальская авиакомпания взяла на себя все расходы по оказанию ритуальных услуг.

При этом российский дипломат подчеркнул, что посольство РФ в Непале в срочном порядке и без взимания сборов выполнило все необходимые для этого процедуры, в том числе — оформило все документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января вылетевший из Польши пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair приземлился в международном аэропорту греческой столицы в сопровождении двух истребителей после сообщения о бомбе на борту.