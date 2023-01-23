Москва, 23 января, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф отметили динамику межпарламентских отношений и выступили за развитие новых форматов сотрудничества.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Нам со своей стороны необходимо делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения, достигнутые на высшем уровне. И, конечно, внести свой вклад в развитие отношений в рамках парламентского измерения», — цитирует сайт Госдумы Володина.

Он предложил сделать работу Комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием Исламского Совета Ирана более предметной.

Председатель парламента Ирана отметил высокий уровень сотрудничества двух стран. Мохаммад Багер Галибаф выразил надежду на то, что парламентарии смогут «перевести в практическую плоскость волю наших лидеров в двустороннем, многостороннем сотрудничестве и при реализации всего комплекса нашего стратегического взаимодействия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, делегация парламентариев Госдумы 22–23 января находится в Исламской Республике Иран с официальным визитом. Депутаты примут участие в третьем заседании Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана.

В то же время парламент Ирана намерен включить армии стран Евросоюза в список террористических организаций, заявил спикер парламента республики Мохаммад Багер Галибаф. Соответствующее решение планируется принять в ответ на призыв Европарламента признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) экстремистской структурой.