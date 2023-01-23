Россия и Иран намерены сделать более предметной межпарламентскую работу
Россия и Иран намерены сделать более предметной межпарламентскую деятельность
Москва, 23 января, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф отметили динамику межпарламентских отношений и выступили за развитие новых форматов сотрудничества.
«Нам со своей стороны необходимо делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения, достигнутые на высшем уровне. И, конечно, внести свой вклад в развитие отношений в рамках парламентского измерения», — цитирует сайт Госдумы Володина.
Он предложил сделать работу Комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием Исламского Совета Ирана более предметной.
Председатель парламента Ирана отметил высокий уровень сотрудничества двух стран. Мохаммад Багер Галибаф выразил надежду на то, что парламентарии смогут «перевести в практическую плоскость волю наших лидеров в двустороннем, многостороннем сотрудничестве и при реализации всего комплекса нашего стратегического взаимодействия».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, делегация парламентариев Госдумы 22–23 января находится в Исламской Республике Иран с официальным визитом. Депутаты примут участие в третьем заседании Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана.
В то же время парламент Ирана намерен включить армии стран Евросоюза в список террористических организаций, заявил спикер парламента республики Мохаммад Багер Галибаф. Соответствующее решение планируется принять в ответ на призыв Европарламента признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) экстремистской структурой.