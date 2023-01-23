Москва, 23 января, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Киевские боевики не оставляют планов организовать провокацию с подрывом атомных станций и списанием этой провокации на действия России, сообщили в Службе внешней разведки (СВР). По данным главы СВР Сергея Нарышкина, у России есть достоверные данные о том, что ВСУ уже складируют на АЭС западное вооружение.

Иван Шилов ИА REGNUM Токсичный режим

Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для вооруженных сил Украины (ВСУ) ракет к комплексам РСЗО «Хаймарс» и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра. Только на Ровенскую АЭС за последнюю неделю декабря 2022 года было доставлено несколько железнодорожных вагонов «смертоносного груза».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Украинское руководство рассчитывает, что из опасения ядерной катастрофы российские военные не станут наносить удары по территориям АЭС.

«Если же масштабная детонация складов и разрушение атомной станции слу­чится по вине очередной «заблудившейся» ракеты украинской ПВО, то вину на трагедию всегда можно будет списать на Москву», — отметили в СВР.

В ведомстве выразили надежду, что киевскому режиму не придёт в голову специально подорвать склады, чтобы «выклянчить» у Запада ещё больше оружия.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Радиационно опасные объекты на территории Украины. Инфографика

Напомним, на подконтрольной территории работают три атомные электростанции. Так, на Хмельницкой АЭС есть два энергоблока мощностью по 1000 МВт, на Южноукраинской — три таких блока. На Ровенской АЭС есть два энергоблока по 1000 МВт, а также еще два менее мощных — по 420 и 415 МВт. Что качается Запорожской АЭС, то почти все крупные повреждения критически важной инфраструктуры там удалось устранить. Несмотря на то, что киевский режим запугивает сотрудников станции и финансирует саботаж, осложняет эксплуатацию и обеспечение ядерной безопасности, текущее состояние станции позволит достаточно быстро запустить все шесть энергоблоков мощностью 6000 МВт.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Запорожская АЭС. Инфографика

В ноябре 2022 года там обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ. Как пояснял председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прогноз возможных последствий радиационной аварии на Запарожской АЭС. Инфографика

«У Киева есть алиби в НАТО практически для любых действий — от обстрелов Запорожской АЭС вплоть до других, самых опасных сценариев», — подчеркнул российский сенатор Алексей Пушков.

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Тем временем на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни начнет работу миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По словам главы организации Рафаэля Гросси, миссии агентства ранее были официально открыты на Южно-Украинской, Ровенской АЭС и в Чернобыле.

Попытки Международного агентства по атомной энергии вести переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карча считает имитацией деятельности.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ВСУ используют атомные электростанции для складирования предоставляемых Западом боеприпасов, 23 января заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

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