Сеул, 23 января, 2023, 10:44 — ИА Регнум. В Сеуле скончался популярный южнокорейский актёр театра и кино На Чхоль. Ему было 36 лет. Об этом сообщает портал hankyung.com.

Южнокорейский актёр театра и кино На Чхоль

Уточняется, что актёр, сыгравший главную роль в драмах «Винченцо» и «Слабый герой», умер утром 21 января в сеульском госпитале «из-за обострившихся проблем со здоровьем».

Прощание с актером состоится 23 января в больничном морге.

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Напомним, На Чхоль родился 24 декабря 1986 года в провинции Кёнгидо. Дебютировав в 2010 году в театре в пьесе «Дневник Анны», На Чхоль сделал карьеру, снимаясь в различных короткометражных фильмах.

Всего на счету актёра более двух десятков кинофильмов и телешоу. В том числе «Даосский маг Чон У Чхи», «Мебиус», «Сделано в Китае», «Гость», «Незнакомец», «Хорошая жена», «Антураж», «Музыкальный альбом», «Провал».

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