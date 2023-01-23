Москва, 23 января, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Не связанные с военным делом люди не имеют права учить бойцов в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине, сколько раз им бриться и «какими духами встречать вышестоящее начальство». Такое мнение 23 января высказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

Как отметил глава ЧВК «Вагнер», комментируя ранее разразившийся спор о бородах в армии, подобного рода указаниями «кучка клоунов» пытается поучать изнурённых тяжёлым военным трудом участников спецоперации.

«Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии», — сказал Пригожин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь с 22 на 23 января Новая Каховка Херсонской области в очередной раз подверглась массированному артиллерийскому обстрелу.