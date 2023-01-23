Рябков назвал сообщения США о поставках ракет Киеву психологической войной
Москва, 23 января, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Заявления Белого дома о поставках Киеву ракет ATACMS дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории Крыма являются элементом психологической войны. Об этом журналистам 23 января заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Это элемент психологической войны», — отметил российский дипломат.
По его словам, психологическая война становится частью не прекращающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России.
Сергей Рябков уточнил, что цели специальной военной операции будут достигнуты, и вся западная военная техника, поступающая из разных источников, будет «буквально перемолота».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что новый посол США Линн Трейси прибудет в Москву в скором времени.