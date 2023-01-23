Москва, 23 января, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Заявления Белого дома о поставках Киеву ракет ATACMS дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории Крыма являются элементом психологической войны. Об этом журналистам 23 января заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Zuma/TASS Запуск тактической ракетной системы ATACMS

«Это элемент психологической войны», — отметил российский дипломат.

По его словам, психологическая война становится частью не прекращающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России.

Сергей Рябков уточнил, что цели специальной военной операции будут достигнуты, и вся западная военная техника, поступающая из разных источников, будет «буквально перемолота».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что новый посол США Линн Трейси прибудет в Москву в скором времени.