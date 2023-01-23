Донецк, 23 января, 2023, 10:36 — ИА Регнум. ФСБ РФ создала новое управление — в Донецкой Народной Республике, сообщает 23 января штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Отмечается, что УФСБ по ДНР создано в соответствии с указом президента России от 31 декабря 2022 г. «Начальником УФСБ России по Донецкой Народной Республике назначен генерал-майор Олег Фёдорович Боломожнов», — сообщили в штабе.

Также напомним, что правовой основой деятельности УФСБ России являются Конституция РФ и ФЗ «О Федеральной службе безопасности».

Напомним, ДНР вошла в состав России 30 сентября 2022 года — по итогам проведённого в республике референдума.

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