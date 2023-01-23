Эдмонтон, Канада, 23 января, 2023, 10:31 — ИА Регнум. 23-летний российский нападающий Клим Костин, ставший открытием сезона Национальной хоккейной лиги, в интервью «Спорт-Экспресс» 23 января рассказал, почему поле перехода в «Эдмонтон» стал участником большого количества «боев на льду».

David Kirouac/Zuma/TASS Клим Костин

«Была ли каждая драка делом случая? Кэссиан ударил меня в спину клюшкой — надо было за себя постоять. А с Лемье я драки и не искал. Он ко мне на вбрасывании стал приставать. Говорит: «Ты драку, что ли, ищешь?» — сказал хоккеист.

В текущем сезоне на счету Клима Костина 13 (9+4) очков по системе гол+пас в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На данный момент россиянин является пятым снайпером «Эдмонтона».