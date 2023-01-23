Херсон, 23 января, 2023, 10:29 — ИА Регнум. В ночь с 22 на 23 января Новая Каховка Херсонской области в очередной раз подверглась массированному артиллерийскому обстрелу. Об этом сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

«Украинские националистические формирования прицельно обстреливали жилые кварталы города», ― подчёркивается в сообщении местных властей в телеграм-канале.

Уточняется, что, в частности, огонь вёлся по жилым домам в микрорайоне Сокол. Также под артиллерийский обстрел со стороны укронацистов попали линии электропередачи в сёлах округа.

Как сообщили в Новокаховском городском Едином диспетчерском центре, утром 23 января был обнаружен неразорвавшийся снаряд на проезжей части возле бывшей заправки на улице Щорса. По сообщению аварийной службы «Херсонгаза», повреждён газопровод по улице Довженко, из-за чего без газоснабжения остались восемь домов.

Как сообщили в «Херсоноблэнерго», после обстрела повреждены провода линий электропередачи. В результате аварийно отключены от электроснабжения сёла Тополевка, Райское, Обрывки, Масловка, первая половина Днепрян, переулок Тихий и один квартал улице Некрасова в городе Новая Каховка. Аварийные службы энергетиков и газовщиков работают над устранением последствий обстрелов.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Корсунка Херсонской области, есть ли жертвы среди гражданского населения, уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее ВСУ выпустили по Алёшкам четыре снаряда из ствольной артиллерии, а по Корсунке — семь снарядов. Кроме того, под обстрел попала и Новая Каховка — по ней было выпущено пять снарядов из ствольной артиллерии.