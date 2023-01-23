Москва, 23 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. У Евразийского экономического союза (ЕАЭС) есть все возможности, чтобы стать одним из мощных самостоятельных полюсов в многополярном мире. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина к главам государств — членов организации, которое обнародовано 23 января на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

Как отметил российский лидер, тесная интеграция стран ЕАЭС — это достойный ответ на обострившиеся в связи с пандемией и введением некоторыми странами нелегитимных санкций такие глобальные проблемы, как бедность, изменения климата и дефицит ресурсов, в том числе важнейших из них — продовольствия, воды и энергоносителей.

«Очевидно, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира», — говорится в сообщении.

Также Путин подчеркнул, что страны ЕАЭС будут делать всё возможное для дальнейшего продолжения интеграции в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах, для чего предложил оценить ход реализации действующих «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» и начать уже в 2023 году Союзом подготовку новых документов для долгосрочного планирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что власти ЮАР заинтересованы в партнерстве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), в том числе и для того, чтобы получить доступ к общему рынку и возможностям торговли в юанях.