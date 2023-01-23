Москва, 23 января, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров, сообщили 23 января в пресс-службе правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Комиссаров

«Михаил Мишустин назначил Алексея Комиссарова исполняющим обязанности ректора РАНХиГС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Комиссаров работает в РАНХиГС с 2017 г. в должности проректора и одновременно — на посту директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

В правительстве напомнили, что Комиссаров с 2018 года также является директором АНО «Россия — страна возможностей».

Что касается Мау, он освобождён от должности ректора РАНХиГС «по собственному желанию в связи с состоянием здоровья».

Напомним, Мау являлся ректором РАНХиГС с 2002 года. В ноябре прошлого года в СМИ появилась информация о согласованном с правительством отпуске Мау, а январе — что заграничный отпуск до сих пор продолжается.