Краснодар, 23 января, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Защитник российского футбольного клуба «Краснодар» и сборной Эквадора по футболу Кристиан Рамирес в интервью «Спорт-Экспресс» 23 января рассказал, как во время отпуска после первой части текущего сезона посетил бывший концлагерь Освенцим.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Кристиан Рамирес

«Я поехал туда, чтобы лучше узнать и понять историю. Смотрел много фильмов и читал много книг про Освенцим. Интересно было посмотреть, как там все устроено на самом деле. Давно хотел там побывать, и когда появилась возможность, сделал это. Эмоций очень много…» — сказал 28-летний футболист.

Как отмечает источник, футболист добавил, что получил как положительные, так и отрицательные эмоции от посещения Освенцима.

Вторая половина сезона 2022/23 начнется для «Краснодара» с матча ¼ финала Кубка России с московским ЦСКА. Встреча пройдет 23 февраля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».