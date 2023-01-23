Вашингтон, 23 января, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Причиной возникновения астмы и появления других проблем со здоровьем могут быть газовые плиты, которые установлены в жилых домах. Об этом 23 января говорится в публикации агентства Bloomberg со ссылкой на экспертов и научные исследования.

Zuma\TASS Газовая плита

Отмечается, что почетный профессор экологической эпидемиологии Утрехтского университета в Нидерландах Берт Брунекриф заявил изданию, что последние исследования выявили связь между выделяющимся при приготовлении на газовой плите пищи диоксидом азота и увеличенным риском возникновения астмы у детей.

Также указывается, что в декабре 2022 года Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения опубликовал результаты исследования группы учёных, согласно которым 12,7% случаев возникновения астмы у детей в США могло быть связано с использованием газовых плит, и в штатах Калифорния, Иллинойс, Массачусетс и Нью-Йорк, где их используется больше всего, этот показатель ещё выше.

При этом уточняется, что соавтор указанного исследования, менеджер программы безуглеродных зданий одной из некоммерческих организаций США Брэйди Силс отметил, что, хотя из результатов исследования не следует, что использование газовых плит прямо способствует возникновению астмы, по его словам, связь между статистическими данными является очень сильной.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что правительство Нидерландов планирует прекратить добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене к октябрю следующего года.