Москва, 23 января, 2023, 10:13 — ИА Регнум. В случае, если на атомных электростанциях (АЭС) на Украине произойдет масштабная детонация боеприпасов, Киев планирует списать вину на Москву, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

В службе внешней разведке России заявили, что только за последнюю неделю 2022 года на Ровенскую АЭС было доставлено несколько ж/д вагонов «смертоносного груза». По данным Службы внешней разведки, расчет строится на том, что Вооруженные силы России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по АЭС.

«Если же детонация складов и разрушение АЭС слу­чится по вине очередной «заблудившейся» ракеты украинской ПВО, то вину на трагедию всегда можно будет списать на Мо­скву», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ используют АЭС для складирования предоставляемых Западом боеприпасов.