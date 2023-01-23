Москва, 23 января, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Новый посол Соединённых Штатов в России Линн Трейси уже в скором времени прибудет в Москву. Об этом 23 января журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Freddie Everett/Us State/ Keystone Press Agency/Global Look Press Линн Трейси

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«В ближайшие дни», ― уточнил российский дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавил, что при новом после продолжится обсуждение проблемных вопросов в отношениях с США, в том числе относительно работы дипмиссий.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что новый посол США в России Линн Трейси будет сотрудничать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз в Москве. По его словам, Трейси планирует увеличить численность персонала посольства, добиваясь того, чтобы дипломатическая миссия США могла возобновить полноценную работу, в том числе выдачу виз.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря верхняя палата Конгресса США утвердила в должности посла в России Линн Трейси. Новый посол станет первой женщиной в истории, занявшей этот пост. Дипломат ранее работала в Москве и владеет русским языком. С 2014 по 2017 год она являлась заместителем главы дипмиссии. С 2019 года была послом США в Армении.

Напомним, с декабря 2019 года послом США в России был Джон Салливан. Он завершил миссию в начале сентября 2022 года.