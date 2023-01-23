Санкт-Петербург, 23 января, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Петербурга в результате погони задержали автомобиль Porsche без государственных номерных знаков, за рулём которого находился молодой мужчина без водительских прав в состоянии наркотического опьянения. Перед этим он задел семь автомобилей, а затем устроил тройное ДТП, в результате которого была снесена остановка общественного транспорта и пострадала женщина.

Цитата из видеорегистратора. МВД. Россия. 2023 Погоня за Mercedes Е-200 без номеров

Как рассказали 23 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, иномарку без номеров попытались остановить сотрудники ДПС днем 22 января на Ириновском проспекте. Однако водитель Porsche лишь увеличил скорость и попытался скрыться, съехав в «карман». Там на большой скорости он задел семь автомобилей, а затем вернулся на проезжую часть проспекта.

Стремясь оторваться от погони, нарушитель попытался проехать между двумя «мерседесами», но задел обе машины. Mercedes Е-200 удержался на дороге, а Mercedes GLK отбросило на остановку общественного транспорта. Из пешеходов никто не пострадал, но 46-летнюю женщину-водителя пришлось госпитализировать с травмами средней степени тяжести. Вскоре полицейским удалось заблокировать Porsche.

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«За рулем иномарки находился 22-летний житель Петербурга. У мужчины были явные признаки наркотического опьянения. На водительском сиденье инспекторы ДПС обнаружили пакетик с белым порошком. Экспертиза показала, что порошок является синтетическим наркотиком массой 0,15 грамма», — уточнили в пресс-службе Главка МВД.

При проверке выяснилось, что злоумышленник сознательно не поставил иномарку на регистрационный учёт, стремясь избежать ответственности за нарушения ПДД, а сам он был лишен права управления транспортом за вождение в нетрезвом виде. В связи с этим в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.