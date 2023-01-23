Киев, 23 января, 2023, 10:03 — ИА Регнум. ВСУ используют атомные электростанции для складирования предоставляемых Западом боеприпасов. Об этом 23 января заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Отмечается, что в основном это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для Вооруженных сил Украины ракет к реактивным системам залпового огня M142 HIMARS и западным системам противовоздушной обороны.

«Только за последнюю неделю декабря 2022 года через железнодорожную станцию Рафаловка на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов смертоносного груза», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СВР.

Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении продолжить усилия по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.