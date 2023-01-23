Москва, 23 января, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Какое бы оружие США ни поставили Киеву, всё оно будет в ходе спецоперации уничтожено войсками России, сообщил 23 января журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие для ВСУ

Как сказал дипломат, западное оружие будет «буквально перемолото».

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Напомним, в США три дня назад, 20 января, состоялась встреча министров обороны ряда стран, посвящённая планам по дальнейшему вооружению Киева. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж будет «помогать Украине во всех областях», возможно, и танками Leclerc.