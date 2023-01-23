Токио, 23 января, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента 23 января заявил о намерении страны продолжать санкционную политику в отношении Российской Федерации.

JIM LO SCALZO/POOL/EPA/TASS Премьер-министр Японии Фумио Кисида

«Чтобы все международное сообщество сотрудничало в ответ на различные вызовы, стоящие перед миром, G7 объединится и укрепит свое взаимодействие с так называемым глобальным Югом», — сказал Кисида.

Также премьер-министр отметил, что Япония на саммите G7 в Хиросиме готова продемонстрировать стремление к всеобъемлющему освобождению мира от ядерного оружия.

«Кроме того, мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины», — добавил Кисида.

Ранее японское издание Yomiuri Shimbun сообщало о подготовке премьер-министра Кисиды к февральскому визиту на Украину.