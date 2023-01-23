Бахмут, ДНР, 23 января, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Украинский вертолёт Ми-8, на котором украинские старшие офицеры пытались покинуть Артёмовск (ДНР), сбит, сообщает «Военное обозрение».

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Уточняется, что к Артёмовску украинское командование направило два Ми-8, чтобы эвакуировать не только представителей старшего офицерского состава, но и несколько «крупных фигур» из числа координирующих действия ВСУ иностранцев.

Один из этих двух вертолётов сбили, применив переносной зенитный ракетный комплекс, бойцы ЧВК «Вагнер». После того как на окраине Артёмовска по двигавшемуся на малой высоте Ми-8 нанесли удар, вертолёт загорелся и рухнул в городской черте.

При этом второй вертолёт ушёл.

Напомним, российские военные продолжают операцию по освобождению Артёмовска. К настоящему моменту под контроль российской стороны перешли Опытное и Клещеевка.