Луганск, 23 января, 2023, 09:38 — ИА Регнум. В тайнике киевского боевика в Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудниками органов безопасности региона было найдено более чем 300 кг взрывчатки. Об этом 23 января рассказал источник в силовых структурах.

Цитата из видео 300 кг взрывчатки выявлено в схроне, оборудованном украинским военнослужащим.

По словам источника, которые приводит РИА Новости, тайник с боеприпасами и взрывчаткой был найден в освобождённом в ходе спецоперации населённом пункте Кудряшовка Кременского района.

Также он указал, что в схроне в том числе было найдено пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U производства Украины (общий вес взрывчатого вещества 306 кг).

При этом источник уточнил, что в ходе следствия было выяснено, что схрон принадлежал украинскому боевику, на момент начала спецоперации проходившему службу в подразделении ВСУ, которое тогда находилось в районе Кудряшовки.

Кроме того, он рассказал, что в данный момент службы безопасности ЛНР продолжают действия по предупреждению и пресечению терактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что следователи Следственного комитета России намерены расследовать факты очередных преступлений киевских боевиков в отношении мирных граждан Донецкой Народной Республики.