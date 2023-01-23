Москва, 23 января, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Госдума на заседании 24 января обсудит резонансный правительственный законопроект об усыновлении детей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В настоящее время в поддержку законопроекта поступили отзывы от 47 законодательных органов субъектов РФ и от 51 губернатора. Не поддерживает законопроект высшее должностное лицо одного субъекта России, отмечается в материалах комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей во главе с Ниной Останиной (КПРФ). В 35 субъектах РФ принятие законопроекта поддержали одновременно и законодательный орган субъекта Российской Федерации, и глава региона.

Законопроектом предлагается установить: социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и проживающих совместно с ними лиц, а также определение порядка его проведения; социально-психологическое обследование детей-сирот; обязательность прохождения подготовки близкими родственниками детей-сирот, желающими принять ребенка в свою семью на воспитание, а также лицами, которые являются или являлись опекунами (попечителями) на основании акта о предварительной опеке и попечительстве, и определение порядка такой подготовки.

С принятием закона предполагается утверждение органами исполнительной власти субъектов РФ отдельных (специальных) программ подготовки для близких родственников, лиц, проживающих совместно с желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, и порядок организации такой подготовки.

Отдельно вводятся требования к состоянию жилых помещений лиц, желающих принять на воспитание в свою семью сироту.

Устанавливается возможность последующих усыновления или передачи под опеку (попечительство) детей-сирот лицам, в семье которых уже воспитывается усыновленный или подопечный ребенок (дети), по истечении года с момента вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении или принятия органами опеки и попечительства акта о назначении указанного гражданина опекуном (попечителем).

Прописывается осуществление «сопровождения» опекунов или попечителей, детей-сирот и лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

Особо оговаривается преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников, отчима (мачехи) перед всеми другими лицами быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки (попечительства).

При этом комитет Госдумы по вопросам семьи считает, что «дополнительного обоснования требует внесение изменений в часть 2 статьи 12 федерального закона «Об опеке и попечительстве» в части установления преимущественного права бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер ребенка, других родственников, отчима (мачехи) быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки (попечительства)».

В то же время эксперты возмущены, в частности, тем, что при том, что документ вводит обязательное социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, и проживающих совместно с ними лиц, включая детей до 10 лет, но никаких исключений для родственников, в том числе близких, нет.

Они обратили внимание, что на фоне специальной военной операции принятие закона несет определенные риски.

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Вместе с тем законопроект о запрете на усыновление детей из России в недружественные страны, а их 48, Госдума может рассмотреть в первом чтении 16 февраля.