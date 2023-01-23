Алма-Ата, Казахстан, 23 января, 2023, 09:29 — ИА Регнум. В Алма-Ате возобновят свою деятельность несколько работавших ранее под брендом McDonald’s ресторанов общественного питания. Об этом 23 января говорится в распространенном заявлении компании Food Solutions KZ.

Zuma\TASS McDonald’s

«23 января 2023 года ряд ресторанов сети, принадлежащей TOO Food Solutions KZ, ранее оперировавших под брендом McDonald’s, возобновят работу», — говорится в компании.

Отмечается, что на первоначальном этапе будут открыты пять ресторанов в Алма-Ате, а весь персонал заведений общественного питания, работавший на момент закрытия McDonald’s, сохранит свои рабочие места.

Ранее сообщалось, что McDonald’s подтвердил уход с рынка Казахстана из-за проблем с поставками мяса из России.