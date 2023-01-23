Исламабад, 23 января, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Скачок напряжения в национальной сети привел к отключению электроэнергии на всей территории Пакистана. Об этом 23 января сообщило министерство энергетики страны на странице в социальной сети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Согласно первоначальным сообщениям, системная частота национальной сети снизилась в 7:34 сегодня утром, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме», — сообщили в минэнерго.

Министр энергетики Хуррум Дастагир в эфире телеканалу Geo отметил, что кризис не является серьезным, а власти проводят активные работы по восстановлению работы станций.

Ранее сообщалось, что Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей по поставкам нефти и нефтепродуктов.