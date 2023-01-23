Белгород, 23 января, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ удалось обнаружить и ликвидировать в Белгородской области. По данным источника в ОМВД России по Краснояружскому району, инцидент произошел накануне днем, 22 января.

Columna de Razta Беспилотник

БПЛА (квадрокоптер) залетел на территорию России со стороны Украины (предположительно из села Покровка Краснопольской поселковой общины Сумской области), успев проделать путь в один километр. После этого аппарат был посажен с применением средства борьбы с беспилотными воздушными судами «ПАРС-Д». Это произошло на расстоянии 200 метров от села Вязовое (500 метров от границы). Затем квадрокоптер (предположительно ВОГ-17) был уничтожен из стрелкового оружия.

Пострадавших и разрушений нет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, над Белгородом в ночь на 23 января сработала система противовоздушной обороны (ПВО). На территории региона действует желтый уровень террористической опасности.

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