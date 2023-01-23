Рим, 23 января, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Ракетный комплекс Samp-T будет передан Киеву властями Италии совместно с Францией. Об этом 23 января заявил итальянский вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera.

(сс)Georges Seguin SAMP-T

Как считает Таяни, властям Италии совместно с союзниками нужно сделать всё возможное для киевского режима в его «борьбе за независимость».

Также глава итальянского МИД указал, что Рим уже поставил Киеву пять пакетов помощи оборонного характера на общую сумму около €1 млрд.

«Готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО. В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку Samp-T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российская армия вооружена тысячами танков, а Киеву западные партнёры хотят помочь парой десятков танков — это слишком мало.