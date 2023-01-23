Донецк, 23 января, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости 23 января рассказал о подробностях обстрела гостиницы в Донецке 21 декабря, в результате которого он получил ранение и был контужен.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Семь прилетов высокоточных 155-миллиметровых снарядов, пять из них взорвалось, два — шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, они по счастливой случайности не взорвались», — сказал бывший генеральный директор Роскосмоса.

26 декабря Рогозин перенес успешную операцию по извлечению осколка из шейных позвонков, а также позже заявил о намерении вернуться на фронт в середине января 2023 года.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил о захвате бойцами Донецкой Народной Республики используемых ВСУ терминалов спутниковой связи Starlink частной американской компании SpaceX.