Москва, 23 января, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Госдума может в марте рассмотреть в первом чтении законопроект о праве регионов вводить туристический сбор. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, это следует из материалов комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Совету Думы предлагается законопроект направить в комитеты, комиссии и во фракции, президенту РФ, в Совет Федерации, правительство РФ, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ, законодательные органы субъектов РФ и высшим должностным лицам субъектов РФ. Срок представления отзывов, предложений и замечаний определен до 21 февраля 2023 года.

Законопроект был внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с вице-спикером палаты парламента Шолбаном Кара-оолом («Единая Россия»), Николаем Валуевым («Единая Россия») и председателем комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаевым («Новые люди»).

Инициативой предлагается ввести туристический сбор, заменив им эксперимент по курортному сбору. Предполагается также дать право регионам своими законами принимать решение о введении такого сбора.

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Сейчас большинство субъектов РФ выступают за предоставление им права самостоятельно принимать решение о взимании туристического сбора, поскольку это позволяет своевременно осуществлять мероприятия по благоустройству курортных территорий, способствует более ускоренному развитию туристской инфраструктуры, отмечают авторы. В ходе предварительного рассмотрения настоящего законопроекта региональными органами законодательной и исполнительной власти две трети субъектов РФ поддержали данную законодательную инициативу, следует из сопроводительных документов к законопроекту.

Ранее Госдума распространила эксперимент по сбору на Санкт Петербург и «Сириус», а также продлила срок эксперимента до 1 января 2025 года. Изначально эксперимент стартовал в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.