Кременная, ЛНР, 23 января, 2023, 08:58 — ИА Регнум. В районе города Кременная (Луганская Народная Республика) украинские боевики активно применяют средства радиоэлектронной борьбы, сообщил в своём телеграм-канале 23 января подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.

vitalykuzmin.net Комплекс РЭБ «Красуха-2»

Андрей Марочко «В районе населённого пункта Кременная противник активно применяет средства РЭБ для подавления всех видов связи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Марочко, в результате обстрела со стороны ВСУ Кременной ранены четыре человека, погибла маленькая девочка.