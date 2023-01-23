Киев, 23 января, 2023, 08:55 — ИА Регнум. У штатного сотрудника управления военной разведки Украины, участника делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева была задача «затянуть» переговорный процесс, чтобы «выиграть время» для ВСУ, а затем он был убит сотрудниками СБУ. Об этом 23 января рассказал глава военной разведки киевского режима Кирилл Буданов в беседе с «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

«Главная задача, которую мы ему поставили, — это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону», — сказал он.

При этом Буданов отметил, что, как он считает, убившие Киреева не хотели затягивания этого процесса, чтобы якобы не позволить украинским боевикам противостоять российским военным, так как в Киеве якобы имелись люди, которые «не очень хотели, чтобы Украина победила».

Также глава украинской военной разведки указал, что в расследовании установлено, что киевский переговорщик был убит в машине СБУ. При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он, что сотрудники спецслужбы киевского режима убили «украинского героя».

Отметим, Дениса Киреева убили 5 марта 2022 года в Киеве в период, когда переговоры между Киевом и Москвой еще продолжались.