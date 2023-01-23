Анкара, 23 января, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 23 января, обсудит с кабинетом министров главные вопросы и проблемы отношений Анкары и Стокгольма, а также процесс вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщает турецкая газета Posta.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«В ходе заседания кабинета министров также будет обсуждена растущая напряженность в отношениях между странами, а также процесс вступления Швеции в НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также будут обсуждены напряженность в отношениях между двумя странами и антитурецкие протесты, организованные в Швеции в последние дни.

Ранее в министерстве иностранных дел Турции выступили с обвинением властей Швеции в нарушении обязательств для вступления в Североатлантический альянс НАТО.