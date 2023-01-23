Рогов заявил, что войска РФ отодвинули линию обстрела в Запорожской области
Мелитополь, 23 января, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Линия обстрела территории Запорожской области украинскими боевиками отодвинута российской стороной, заявил 23 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия России
«Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сёл Запорожской области».
Украинские боевики отступили из села Каменское, заявил он РИА Новости.