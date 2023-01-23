Вашингтон, 23 января, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Высокая заболеваемость раком крови отмечена среди американских военных, которые проходили службу на военной базе Мальмстрем, где находится ядерное оружие. Об этом 22 января говорится в материале обозревателя Associated Press Тары Копп.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Согласно январскому брифингу подполковника Космических сил США Дэниела Сибека, у девяти офицеров диагностировали неходжкинскую лимфому», — указывается в публикации.

Также отмечается, что один из этих американских офицеров скончался, и добавляется, что, по данным статистики, в США такое заболевание выявляется в среднем у 19 человек на 100 тысяч населения, а на военной базе Мальмстрем службу проходят порядка 3,3 тысячи военных, в числе которых около 400 представители ракетных войск.

Кроме этого, Копп указала, что последние в ходе службы на закрытых лифтах спускаются в находящийся глубоко под землей небольшой оперативный бункер, который закрыт толстой стеной из бетона и стали. При этом уточняется, что ракетчики иногда находятся там по нескольку дней в состоянии готовности к пуску.

Помимо того, добавляется, что на базе ВВС США Мальстрем в штате Монтана имеется 150 шахт, которые предназначены для пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что учёные из США изучают реакции людей и возможность их предугадать, моделируя ядерный удар по России.