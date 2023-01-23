Киев, 23 января, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Российская армия вооружена тысячами танков, а Киеву западные партнёры хотят помочь парой десятков танков — это слишком мало, заявил Владимир Зеленский в интервью ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают десять танков, 20, 50 не решает проблему», — сказал Зеленский.

Западные поставки «мотивируют» украинскую армию, считает Зеленский, но кардинально ничего не могут изменить, учитывая объём «помощи».

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Напомним, 20 января в США состоялся саммит западных стран на уровне глав военных ведомств, посвящённый ситуации на Украине. Решения о поставках ВСУ танков Leopard 2 германского производства принято не было.