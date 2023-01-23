Бахмут, ДНР, 23 января, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил Украины в подконтрольном киевскому режиму Артёмовске размещают тяжелую бронетехнику и бронетранспортеры среди жилых домов, сообщает корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Среди зданий прячутся ряды советских танков и бронетранспортеров», — сказал репортер, подтвердив слова кадрами с размещенной в жилых кварталах бронетехникой ВСУ.

Также Росси отметил, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, расположенные на окраинах Артёмовска, в ближайшее время могут прорвать оборону города.

Стоит напомнить, что в августе 2022 года правозащитная организация Amnesty International в своем докладе обвинила украинских военнослужащих в нарушении международных правовых норм и военного права, указав на размещение военной техники и вооружения в школах, больницах и детских садах, что подвергает риску жизни мирных жителей.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщал об исчисляемых сотнями потерях личного состава Вооруженных сил Украины при обороне Артёмовска.