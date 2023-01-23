Киев, 24 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты её цели — защита мирных жителей от современных фашистов, которых олицетворяют собой киевские боевики, активно спонсируемые оружием стран НАТО.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации

Преимущество в наступательной военной технике и вооружении принесло российской армии новые победы. К примеру, в Донецкой Народной Республике наши бойцы в качестве трофея захватили абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink.

Читайте также: Рогозин рассказал о затрофееных у ВСУ системах Илона Маска Starlink

Наступательные действия на 22 января позволили занять более выгодные рубежи и позиции.

На донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов нанесли огневое поражение ВСУ в районе населенного пункта Антоновка: уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Минобороны продемонстрировало боевую работу штурмовиков Су-25 ВКС России. Экипажи нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ, уничтожив замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику. Есть и тревожные новости. Не исключено, что киевские власти готовят город Запорожье к уличным боям.

Подробности о спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.