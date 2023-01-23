Лондон, 23 января, 2023, 08:26 — ИА Регнум. После окончания действующей в Великобритании программы спонсорства многие беженцы с Украины в этой стране становятся бездомными. Об этом 21 января написала обозреватель британской газеты The Guardian Тоби Томас.

Keith Mayhew/Keystone Press Agency/Global Look Press Бездомный спит на улице в Лондоне

Как отметила Томас, беженцы с Украины в Великобритании вынуждены проживать в крайне плохих условиях. При этом в качестве примера она привела слова украинской беженки Марии, рассказавшей об ужасном состоянии пунктов временного размещения, коридоры в которых «старые и грязные».

При этом обозреватель уточнила, что в эту ситуацию попали более 150 тысяч беженцев с территории Украины, прибывшие в Великобританию по программе спонсорства. Также Томас указала, что такого рода проблемы с жильём для беженцев появились из-за дороговизны жилья и бюрократических проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что трёх украинских беженок выгнала из приюта для мигрантов полиция немецкого города Гамбурга.