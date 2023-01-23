Кременная, ЛНР, 23 января, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Ребёнок погиб в результате обстрела украинскими боевиками города Кременная (ЛНР), сообщил 23 января военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скорбь

По данным офицера, в результате обстрела ВСУ погибла девочка 2021 года рождения: ребёнок получил ранение, несовместимое с жизнью.

Кроме того, ранены ещё четыре человека — двое мужчин (1958 и 1959 гг. р.) и две женщины (1981 и 1999 гг. р.).

Информация, как отмечает эксперт, получена с опозданием, поскольку в районе Кременной ВСУ активно применяют средства РЭБ для подавления всех видов связи.