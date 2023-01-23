Донецк, 23 января, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Бойцам Донецкой Народной Республики в ходе специальной военной операции удалось захватить абонентские терминалы спутниковой связи Starlink частной американской компании SpaceX Илона Маска. Об этом 23 января в интервью РИА Новости заявил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Сергей Савостьянов/ТАСС Дмитрий Рогозин

«Мы знаем, какую пользу… и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ (Вооруженные силы Украины), и вот эти вот как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — сказал глава группы военных советников «Царские волки».

Ранее в пресс-службе правительства Украины заявляли, что на подконтрольной им территории задействовано около 30 тысяч терминалов системы Starlink.

В октябре 2022 года Илон Маск в связи с поставками киевскому режиму упомянутого оборудования сообщил об издержках в размере 100 миллионов долларов. По словам предпринимателя, расходы на себя должен взять Пентагон (штаб минобороны США).