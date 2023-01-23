Варшава, 23 января, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Обещания западных стран оказать помощь в восстановлении Украины по окончании конфликта на территории последней принесут больше разочарований, нежели пользы. Такое мнение 23 января высказал обозреватель издания Myśl Polska профессор Станислав Белень.

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Изюм, Харьковская область

«Обещание об участии в послевоенном восстановлении Украины могут принести <…> больше разочарований, чем пользы», — написал он в своей статье.

Кроме этого, обозреватель указал, что после завершения военных действий на территории Украины её жители, как он считает, будут основывать свою национальную идентификацию на «политике обиды, мести и реванша», и в результате страна вновь будет очагом конфликта.

При этом Белень отметил, что такую ситуацию не смогут решить «ни украинцы, ни их покровители и прихвостни» и потому ввязавшаяся в это противостояние Польше в результате лишилась выгодных связей с Россией.

Также он уточнил, описывая отношения Киева со своими «покровителями», что представителей киевского режима используют для продвижения чуждых Украине интересов, а потому, по мнению обозревателя, существует угроза того, что зависимость нынешних украинских властей от США, НАТО и Евросоюза приведёт эту страну к «долгим годам подчинения и отсутствию контроля».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сможет создать особую «коалицию», если власти Германии не дадут согласия на передачу танков Leopard Украине.