Москва, 23 января, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Россия готовит поставки продовольствия на Кубу, заявила 23 января вице-премьер страны Виктория Абрамченко.

Сергей Пятаков/POOL/ТАСС Виктория Абрамченко

По словам вице-премьера, Москва работает над темой гуманитарных поставок продовольствия за счёт средств резервного фонда. «Последний пример — это проработка поставок продовольствия на Кубу, и это опять-таки гуманитарная миссия», — отметила Абрамченко в интервью РИА Новости.

Чиновник упомянула также о коммерческих поставках. Рассматривается возможность кредитования беднейших стран, чтобы они смогли купить российское продовольствие.

Читайте также: Минсельхоз: Россия готова полностью заместить киевское зерно

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что до 500 тысяч тонн зерна будет поставлено из России беднейшим странам на безвозмездной основе.