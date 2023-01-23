Москва, 23 января, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Минобороны РФ показало в зоне спецоперации работу боевой пары «Грачей» — штурмовиков Су-25 ВКС России.

President.kg Штурмовики Су-25

Читайте также: Минобороны РФ рассказало о закрытом от ударов врага российском небе

Экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений киевской армии.

При этом пуски ракет выполнялись парами с малой высоты. После разгрома противника штурмовики выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки. После завершения слаженной работы самолёты вернулись на аэродром.

«В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — добавили в Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3773093" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, зенитные ракетные подразделения Вооруженных сил России плотно закрывают небо для врага.