Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ ракетными ударами
Минобороны России показало, как штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ ракетными ударами
Москва, 23 января, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Минобороны РФ показало в зоне спецоперации работу боевой пары «Грачей» — штурмовиков Су-25 ВКС России.
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Экипажи Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений киевской армии.
При этом пуски ракет выполнялись парами с малой высоты. После разгрома противника штурмовики выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки. После завершения слаженной работы самолёты вернулись на аэродром.
«В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — добавили в Минобороны.
Как сообщало ИА REGNUM, зенитные ракетные подразделения Вооруженных сил России плотно закрывают небо для врага.