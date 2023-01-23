Киев, 23 января, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Несколько десятков западных танков, поставленных Украине, не способны кардинально изменить ситуацию, досадует Зеленский. В интервью ARD украинский президент привёл в пример российскую армию, которая располагает преимуществом в количестве бронетехники, необходимой для наступательных действий.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Демонстрация украинских активистов в Мюнхене с требованием предоставить Украине немецкие танки Leopard

«Что они (Запад — прим. ИА REGNUM) дают 10 танков, 20, 50, не решает проблему», — заявил Зеленский.

Напомним, «танковый вопрос» Украина безуспешно решает уже несколько месяцев. Не помогают ни похвала, ни угрозы, ни откровенное «Дай!». К примеру, обращаясь на днях к канцлеру Германии Олафу Шольцу, киевский главарь, перейдя на базарный сленг, так прямо и спросил: «А можно не если да кабы? А просто ты можешь дать «Леопарды»? Ну дай!»

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Leopard-2 — один из самых массовых танков в Европе. Эту машину выпустили серией в три тысячи единиц, однако продавать эти танки по своему усмотрению никто, кроме Германии, не может. Тем не менее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что, если Варшава захочет поставить Киеву имеющиеся у нее «Леопарды» немецкого производства, Берлин не будет этому препятствовать. Отвечая в интервью французскому телеканалу LCI на вопрос о том, что будет, если Польша поставит Украине танки без одобрения Германии, она пояснила, что пока такой вопрос властям не поступал, но если бы он возник, «мы не стали бы стоять на пути».

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Судя по словам нового главы минобороны Германии Бориса Писториуса, единственное, что пока сдерживает немцев в поставках Leopard-2, — вопрос безопасности: поддерживая Украину, Германия боится признания страны стороной конфликта.

«Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было», — сообщил министр.

Обозреватели New York Times — главный дипломатический корреспондент Стивен Эрлангери и Эрика Соломон — дали своё объяснение затягиванию передачи обещанных танков Leopard 2 Украине. По их словам, многочисленные опросы показывают: граждане Германии не хотят обеспечивать войну там, где проходили кровопролития по вине Германии. Мол, постнацистское отвращение к войне обусловлено историческими событиями.

Philipp Schulze/dpa/Global Look Press Танк Leopard 2А6

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Тем временем Зеленский в интервью телеканалу ARD обнародовал новые «хотелки» Берлина. Кроме танков, следует из слов Зеленского, у украинской армии существует дефицит снарядов ко всей технике, поставляемой от западных стран. ВСУ нужны и артиллерийские орудия, и РСЗО, и танки, и боевые машины пехоты, заявил главарь украинских боевиков.

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По оценкам итальянского издания Quotidiano Nazionale, к началу лета киевская армия сможет получить от западных союзников в общей сложности менее 90 танков, что намного меньше, чем рассчитывал Зеленский. По прогнозу издания, от Германии поступят 19 Leopard 2, от Польши — 14, от Финляндии — десять танков и от Нидерландов — около 40. Еще около 22 танков Leopard 2 и 88 танков Leopard 1 могут быть получены непосредственно от производителя, но только в конце 2023 года — начале 2024-го.

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Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский недоволен количеством танков, которые страны Запада дадут Украине. Он заявил, что, по сравнению с российской армией, 10 танков, 20 танков, 50 танков не решают проблему.

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