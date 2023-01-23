Москва, 23 января, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретил в аэропорту бойцов компании, которые вернулись с передовой спецоперации. Это участники 180 непрерывных боёв с киевской армией.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

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Приветствуя бойцов и благодаря их за работу, Пригожин сравнил недавнее освобождение Соледара с битвой под Сталинградом.

«Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто у нас был в Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает», — сказал главный «вагнеровец» на видео в соцсетях.

Всего вернулись 124 бывших осужденных. Они отстаивали Артёмовск, Покровское, Клиновое, Зайцево, Кодему, Соледар. Пригожин отметил, что бойцы полностью искупили свою вину и теперь будут помилованы.

Как сообщало ИА REGNUM, Пригожин прокомментировал статью британской газеты The Financial Times, в которой его сравнили с Григорием Распутиным.