Донецк, 23 января, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Стартовали работы по возведению водовода, который поможет решить проблемы водоснабжения на территории Донбасса. Инфраструктуру начали прокладывать из Ростовской области силами Минобороны РФ, сообщили в ведомстве.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Строительство водовода

Читайте также: Российские военные построили 90-км водовод в Донецк

Цель работ — обеспечить жителей Луганской и Донецкой Народных Республик чистой питьевой водой. Прокладывать водовод будут военно-строительные подразделения Минобороны России. Магистраль позволит поставлять до 300 тыс. кубометров воды ежедневно.

Территорию, где будет проходить магистраль, с вертолёта осмотрели заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и замглавы Федерального казначейства России Эли Исаев. Перед прокладкой труб проводятся археологические раскопки и геологические работы. Кроме того, для укладки труб готовят траншеи, отгружают части будущего водовода, обустраивают котлованы и резервуары. Работы ведутся силами 1600 военных с привлечением 800 единиц техники под круглосуточным контролем Минобороны.

Прокладывать трубы будут до канала Северский Донец — Донбасс через Ростовскую область. Водовод станет восьмым из числа построенных для обеспечения жителей территорий, освобождённых РФ, чистой питьевой водой. Будут проведены две нити магистрали, каждая длиною 200 км.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года российские военные строители построили водовод, подающий в Донецк до 50 тыс. кубометров воды в сутки. Канал Северский Донец — Донбасс имеет общую протяженность более 90 км и был построен в короткий срок.