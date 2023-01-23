Лос-Анджелес, США, 23 января, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Полиция установила подозреваемого в стрельбе в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния, в результате которой погибли десять человек. Об этом журналистам 22 января сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

360tv.ru Дымящееся дуло пистолета

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В массовом убийстве подозревается 72-летний Ху Кан Тран. Его тело было обнаружено в фургоне в городе Торрансе в 50 милях от места трагедии. В машина также найден пистолет.

Шериф заверил, что других подозреваемых по этому делу нет.

Расследование продолжается, устанавливаются мотивы преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла на Гарви-авеню, когда местные жители праздновали китайский Новый год. По словам свидетелей, сначала они приняли выстрелы за фейерверк.