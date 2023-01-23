Москва, 23 января, 2023, 07:18 — ИА Регнум. В ходе спецоперации инициатива перешла к российской армии. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин газете «Известия», подчеркнув, что ВСУ несут большие потери.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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«Сейчас российская армия, как пошутили в одном фильме, диктует свою непреклонную волю остальному миру. Но, конечно, надо понимать, что в реальности наши успехи пока не являются стратегическими — это тактическое продвижение», — отметил он.

При этом Шурыгин призвал на считать улучшение позиций РФ чем-то «серьёзным и знаковым» и рассказал о намерении украинских властей в скором времени мобилизовать порядка 150 тыс. человек. Из новых резервистов сформируют два ударных корпуса, и это, вероятно, станет причиной того, что боевые действия затянутся, пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что Украина сейчас оттянет лучшие части для переформирования, и это играет на руку РФ.

«Можно рассчитывать, что к февралю мы продавим украинские силы до последней линии обороны в Донбассе: Константиновка — Краматорск — Северск», — сказал Шурыгин.

Как сообщало ИА REGNUM, интенсивные удары по опорным пунктам киевских боевиков в Запорожской области приносят результаты, рассказали в Министерстве обороны России. Накануне артиллеристам Южного военного округа удалось вытеснить ВСУ с одной из боевых позиций.